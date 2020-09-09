Двойное ДТП в Баксанском районе





За минувшие сутки в республике произошло сразу два серьезных ДТП. Утром 8 сентября 23-летний водитель «Нивы» близ Баксана врезался в пассажирскую «Газель». От удара автомобиль отбросило в сторону, где он столкнулся еще с одной машиной. Травмы получили 13 человек. Во второй половине дня на трассе «Кавказ» «Газель» выехала на встречку и столкнулась с «семеркой». Пострадали 5 пассажиров, одна женщина погибла. На сегодняшний день 11 человек получают лечение в Республиканской клинической больнице, еще один пострадавший в Баксанской районной.

«Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, они прооперированы, врачи делают все возможное, чтобы сохранить их жизнь. Остальные в стабильно тяжелом состоянии, тоже получают лечение. И еще один пациент находится в Баксанской центральной больнице, состояние средней тяжести, жизни ничего не угрожает», — сообщила помощник министра здравоохранения КБР Лилия Шомахова.