«Движение первых» в канун Нового года запускает по всей стране акцию «Российский Дед Мороз». Инициатива Российского движения детей и молодежи направлена на то, чтобы подарить праздник тем специалистам, которые в новогоднюю ночь останутся на своих ответственных постах.
Тем, чей график дежурств не зависит от праздников и выходных. Речь идет о пожарных, врачах, работниках коммунальных служб, спасателях и военнослужащих. Приехать к ним, чтобы поздравить с праздником, и намерены участники «Движения первых».
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