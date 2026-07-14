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Движение курьеров по тротуарам под угрозой запрета

Движение курьеров по тротуарам под угрозой запрета

14.07.2026 | 13:00
Движение курьеров служб доставки по пешеходным зонам и тротуарам могут полностью запретить. Минтранс подготовил пакет поправок в Правила дорожного движения, которые представят осенью. Разработать предложения по регулированию электровелосипедов и самокатов поручил Президент России. Владимир Путин согласился с массовыми жалобами граждан на высокую скорость доставщиков и подчеркнул, что такой транспорт представляет опасность для пешеходов. Ранее этот вопрос детально обсуждался на заседании Совета по правам человека. С помощью новых поправок в ПДД ведомства рассчитывают упорядочить работу коммерческих сервисов и снизить аварийность на улицах.   https://t.me/vestikbr
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