Движение курьеров по тротуарам под угрозой запрета

Движение курьеров служб доставки по пешеходным зонам и тротуарам могут полностью запретить. Минтранс подготовил пакет поправок в Правила дорожного движения, которые представят осенью.
Разработать предложения по регулированию электровелосипедов и самокатов поручил Президент России. Владимир Путин согласился с массовыми жалобами граждан на высокую скорость доставщиков и подчеркнул, что такой транспорт представляет опасность для пешеходов.
Ранее этот вопрос детально обсуждался на заседании Совета по правам человека. С помощью новых поправок в ПДД ведомства рассчитывают упорядочить работу коммерческих сервисов и снизить аварийность на улицах.
https://t.me/vestikbr