Движение «Бессмертный полк России» проводит конкурс патриотических проектов

Жителей Кабардино-Балкарии приглашают принять участие во всероссийском конкурсе патриотических проектов «Сохраняя память поколений». Его проводит движение «Бессмертный полк России». Сообщило об этом министерство культуры республики.
Конкурс посвящен сохранению исторической и семейной памяти участников Великой Отечественной и специальной военной операции. Заявки принимают в электронном виде. Для СКФО прием продлится до 25 марта. Проекты, которые пройдут отбор, представят на очной презентации в Махачкале.
Окружная патриотическая сессия состоится в начале апреля. Участвовать могут авторы самых разных направлений: историко-архивных, культурных, спортивных, информационных, просветительских, добровольческих и социальных. Подробности – в положении о конкурсе.
