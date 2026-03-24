Движение «Бессмертный полк России» проводит конкурс патриотических проектов

24.03.2026 | 14:50
Жителей Кабардино-Балкарии приглашают принять участие во всероссийском конкурсе патриотических проектов «Сохраняя память поколений». Его проводит движение «Бессмертный полк России». Сообщило об этом министерство культуры республики. Конкурс посвящен сохранению исторической и семейной памяти участников Великой Отечественной и специальной военной операции. Заявки принимают в электронном виде. Для СКФО прием продлится до 25 марта. Проекты, которые пройдут отбор, представят на очной презентации в Махачкале. Окружная патриотическая сессия состоится в начале апреля. Участвовать могут авторы самых разных направлений: историко-архивных, культурных, спортивных, информационных, просветительских, добровольческих и социальных. Подробности – в положении о конкурсе. Все вопросы можно уточнить на сайте, адрес которого вы сейчас видите на экране.   https://t.me/vestikbr
