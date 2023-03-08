Две школьницы из Прохладного спасли человеку жизнь

В соцсетях появилось видео, где восьмиклассницы рассказывают о том, что произошло. Они возвращались с занятий и вдруг услышали крик о помощи. Оказалось, что пожилой мужчина рассек руку электропилой, когда обрезал деревья у себя во дворе.
Кроме школьниц, поблизости никого не было, родственники пострадавшего находились на работе. Вероника Винокурова и Стефания Алагирова пришли на помощь.
Болгарка основательно рассекла правую руку прохлядянина. Восьмиклассницы сделали все возможное, чтобы остановить кровь.
Сейчас жизнь мужчины вне опасности, он находится дома – на амбулаторном лечении.
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