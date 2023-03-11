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Две серебряные медали привезли вольники из КБР

Две серебряные медали привезли вольники из КБР

11.03.2023 | 15:16
В Калининграде прошел открытый Всероссийский турнир по вольной борьбе «Кубок Андрея Шумилина» среди юниоров до 24 лет. В состязаниях приняли участие более 120 борцов из 25 регионов нашей страны, а также гости из Беларуси и Абхазии. Турнир был посвящен памяти Андрея Шумилина - калининградского чемпиона Европы, трехкратного обладателя Кубка мира и Заслуженного мастера спорта России по вольной борьбе. Кабардино-Балкарию представляли два спортсмена. По итогам соревнований Рустам Жилясов (57 кг) и Джамал Маргушев (74 кг) стали серебряными призерами в своих весовых категориях. Тренирует спортсменов Арсен Закуев.   https://t.me/vestikbr
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