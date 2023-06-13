Две мемориальные доски в память об участниках СВО открыли в Нартане

В Доме культуры собрались депутаты, правоохранители, общественники. Здесь вспоминали о младшем сержанте Руслане Берсекове, который в октябре прошлого года мужественно принял смертный бой в Херсонской области. Уроженец Кабардино-Балкарии удостоен ордена Мужества посмертно – за самоотверженность и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в ходе СВО.
В Нартане также открыли мемориальную доску в честь рядового Заура Медалиева. Она установлена на стене второй школы, где учился боец. Воспоминаниями о нем поделились педагоги. Свои жизненный путь Заур завершил героически – в январе этого года в Запорожской области, выполняя служебный долг.
Память героев почтили минутой молчания и возложили цветы. Подвиги бойцов навсегда останутся в сердцах как пример доблести, стойкости и верности Родине, отметили на церемониях.
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