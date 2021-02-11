Две интерактивные панели и свыше трех десятков ноутбуков





Так называемые «мобильные классы» заработали в третьей школе Терека. Оборудование на два миллиона рублей поступило по программе «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Интерактивные панели подключаются к интернету, а ноутбуки оснащены веб-камерами. Технику установили в двух кабинетах, и теперь уроки математики здесь проходят при поддержке «цифры».

С помощью компьютерной программы можно проверять домашнее задание, выставлять оценки и вести классный журнал. Педагоги отмечают, что цифровые технологии – это не альтернатива традиционному обучению, а инструменты, которые помогают усовершенствовать образовательный процесс.