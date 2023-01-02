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Две бригады медиков ежедневно дежурят на поляне Азау в дни новогодних каникул

Две бригады медиков ежедневно дежурят на поляне Азау в дни новогодних каникул

02.01.2023 | 16:42
Две бригады медиков ежедневно дежурят на поляне Азау в дни новогодних каникул. Об этом сообщил министр здравоохранения Рустам Калибатов. Необходимость вызвана тем, что туристический поток в регионе постоянно растет. Увеличивается и потребность в присутствии врачей в местах отдыха. Министр добавил, что недалеко от горнолыжного курорта должен работать специализированный травматологический центр для тех, кто может получить перелом или растяжение. И такую больницу сейчас строят в селе Эльбрус.   https://t.me/vestikbr
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