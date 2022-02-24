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Два жителя Зольского района удостоены звания «Почетный гражданин»

Два жителя Зольского района удостоены звания «Почетный гражданин»

24.02.2022 | 15:43
«Почетный гражданин Зольского района»… Этого звания были удостоены два жителя муниципалитета, которые внесли большой вклад в развитие своей малой родины. Звания присвоили председателю Совета старейшин Зольского района, жителю Шордаково Надиру Хашкулову и председателю Совета ветеранов Хабаза Рамазану Мусукову. Награды вручал руководитель муниципалитета Руслан Гятов. Звания присвоены за личный вклад в общественную и политическую жизнь Зольского района, направленный на улучшение жизни граждан. Старейшины поблагодарили земляков за внимание к их труду. И здесь же депутаты местного самоуправления решили учредить медаль  «За заслуги перед Зольским районом».
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