Два жителя Зольского района удостоены звания «Почетный гражданин»

«Почетный гражданин Зольского района»… Этого звания были удостоены два жителя муниципалитета, которые внесли большой вклад в развитие своей малой родины. Звания присвоили председателю Совета старейшин Зольского района, жителю Шордаково Надиру Хашкулову и председателю Совета ветеранов Хабаза Рамазану Мусукову. Награды вручал руководитель муниципалитета Руслан Гятов. Звания присвоены за личный вклад в общественную и политическую жизнь Зольского района, направленный на улучшение жизни граждан. Старейшины поблагодарили земляков за внимание к их труду. И здесь же депутаты местного самоуправления решили учредить медаль «За заслуги перед Зольским районом».