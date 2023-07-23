home
Главная
>
Новости
>
Два района КБР участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды

Два района КБР участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды

23.07.2023 | 12:05
Два района КБР участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это города Майский и Чегем. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году победителем этого конкурса стал Урванский муниципальный район. Проект благоустройства городского парка Нарткалы был признан одним из лучших и сейчас реализуется. Ранее победителями становились Баксан и Чегемский муниципальный район. В результате в Баксане появился Парк мира, культуры и отдыха, в Чегеме - Чегем-парк. В этом году на реализацию проектов-победителей также будут выделены немалые средства. Проект - как и поручал наш Президент Владимир Владимирович Путин, становится все более значимым. Регионами подано более двух тысяч заявок. Сейчас команды администраций Чегемского и Майского районов находятся во Владивостоке, где проходит финал. Рассчитываем, что и на этот раз наши муниципалитеты окажутся среди победителей. Пожелаем им удачи!
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных