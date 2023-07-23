Два района КБР участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это города Майский и Чегем. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году победителем этого конкурса стал Урванский муниципальный район. Проект благоустройства городского парка Нарткалы был признан одним из лучших и сейчас реализуется. Ранее победителями становились Баксан и Чегемский муниципальный район. В результате в Баксане появился Парк мира, культуры и отдыха, в Чегеме - Чегем-парк. В этом году на реализацию проектов-победителей также будут выделены немалые средства. Проект - как и поручал наш Президент Владимир Владимирович Путин, становится все более значимым. Регионами подано более двух тысяч заявок. Сейчас команды администраций Чегемского и Майского районов находятся во Владивостоке, где проходит финал. Рассчитываем, что и на этот раз наши муниципалитеты окажутся среди победителей. Пожелаем им удачи!