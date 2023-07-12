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Два моста на федеральной дороге «Кавказ» в КБР станут четырехполосными

Два моста на федеральной дороге «Кавказ» в КБР станут четырехполосными

12.07.2023 | 15:47
Ремонтируют их благодаря нац_проекту «Безопасные качественные дороги». Мост через реку Баксан недалеко от города с таким же названием введут в строй в этом году, а переправу при въезде в Старый Черек – через год. В строительстве задействованы 60 рабочих и 30 единиц спецтехники. Оба моста двухполосные. Они уже не справлялись с потоком транспорта, да и к тому же нуждались в обновлении из-за естественного износа. Чтобы расширить проезжую часть, вносят изменения в фундамент. В перспективе предстоит установить фонари и ограждения, лестницы и дорожные знаки, а также нанести разметку. Будут здесь и новшества. Это противогололедные комплексы. Получая данные с дорожных метео_станций, они автоматически нанесут жидкий реагент на полотно, чтобы не образовывалась ледяная корка, рассказали в Управлении автодорог «Кавказ».   https://t.me/vestikbr
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