Два иностранных студента, учащиеся в КБР, стали пособниками аферистов

Их разоблачили полицейские. Подробности сообщили в республиканском МВД.
В ведомстве стало известно сразу о четырех случаях обмана пожилых. Жертвами оказались жители Нальчика, Майского и Прохладненского районов в возрасте от 71 до 89 лет. Всем им звонили неизвестные, представлялись сотрудниками правоохранительных структур и рассказывали истории о том, что родственники якобы стали виновниками ДТП.
Чтобы спасти близких от наказания, надо заплатить, говорили звонившие. Граждане поддавались преступным уговорам и передавали деньги курьерам, которыми и выступали иностранцы 19 и 26 лет. В ходе розысков молодых людей задержали. Они признались в содеянном и сообщили, что нашли такую «подработку» в интернете.
За каждый удавшийся случай оставляли себе по пять тысяч рублей, остальное переводили анонимному заказчику. Кстати, общая сумма ущерба превысила миллион. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Обоих заключили под стражу.
https://t.me/vestikbr