Два города КБР претендуют на гранты Всероссийского конкурса

Два города Кабардино-Балкарии — Прохладный и Чегем участвуют во Всероссийском конкурсе исторических поселений и малых городов, призовой фонд которого составляет 5 млрд. рублей.

Администрация Чегемского района КБР претендует на грант в номинации «Малые города» с численностью до 100 тысяч человек и представила на конкурс проект по созданию комфортной среды — «Сердце Чегема». Он предполагает благоустройство Баксанского шоссе. В случае успеха город может получить на эти цели до 60 миллионов рублей.

Проект предусматривает появление на центральной улице прогулочной зоны, которую украсят малые архитектурные формы, озеленение вдоль пешеходных участков, освещение, а также создание тематических пространств и событийных площадок.

По словам представителя администрации Чегемского района, сейчас ведется работа по доработке заявки и проводится голосование по проекту. Участие горожан в его обсуждении проекта имеет большое значение, поскольку при рассмотрении заявок эксперты оценивают не только качество планировочных и архитектурных решений, но и степень вовлеченности населения. Информация о принимаемых решениях и ходе голосования публикуется на сайте муниципалитета, а также в соцсетях под общим заголовком «Проект «Сердце Чегема».

Помимо «Сердца Чегема», в этом году от Кабардино-Балкарии во Всероссийском конкурсе будет представлен проект по обустройству центральной улицы г. Прохладного. Рассмотрение заявок состоится в июне 2020 г.