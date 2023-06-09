Два года как не стало легендарного телеоператора Аслана Мамхегова

Он ушел из жизни в 2021-м, немного не дожив до своего 75-летия. Но навсегда остался в сердцах тех, кто его знал...
Любимому делу Аслан Мамхегов отдал почти полвека. За это время снял сотни сюжетов, передач, документальных фильмов. Они вошли в золотой фонд ТВ. А еще воспитал целую плеяду телевизионщиков, многие из которых сейчас работают на федеральных и республиканских каналах. Заслуженный деятель искусств региона, он был великолепным рассказчиком, писал эссе – во многом автобиографические.
Их публиковали в «Литературной Кабардино-Балкарии» и других изданиях. В любой момент он был готов прийти на помощь, поддержать мудрым советом, подставить плечо… В памяти родных и друзей Аслан Мамхегов навсегда остается человеком с неиссякаемым оптимизмом, который умел сквозь объектив камеры видеть Красоту.
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