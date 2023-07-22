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Два человека спасены ночью на пожаре в г.Баксан

Два человека спасены ночью на пожаре в г.Баксан

22.07.2023 | 11:34
В 23:40 21.07.2023 года поступило сообщение о том, что в г. Баксан по улице Фрунзе, произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. Огнем была охвачена квартира на 5 этаже, в многоквартирном 6 этажном жилом доме. Осуществлена эвакуация 10 жильцов, спасено 2 человека (в том числе 1 ребенок), погибших и пострадавших нет. В 00:09 пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На место происшествия по рангу пожара 1 БИС привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 27 человек и 6 единиц техники. Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества!
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