Два человека пострадали при пожаре в г. Майский

Сегодня в 12:17 поступило сообщение о том, что в г. Майский по улице Ленина произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по КБР. По уточненной информации огнем было охвачено помещение квартиры на первом этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В 12:30 пожар был локализован, в 12:36 полностью ликвидирован. Тридцать жильцов дома были эвакуированы. В результате пожара пострадали две женщины 1971 г.р. и 1940 г.р, они были доставлены в ЦРБ г. Майский с ожогами различной степени тяжести. На месте происшествия работали силы и средства ПСЧ №6 Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы в количестве 9 человек и 2 единицы техники. Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.