Два человека погибли в результате ДТП в Заюково

Сегодня около 9:30 утра в селе Заюково на 16 километре трассы «Прохладный-Баксан-Эльбрус» произошла авария. Столкнулись две машины — «ВАЗ-21099» и «Газель» – об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В результате аварии, травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель «ВАЗ» – 60-летний житель Баксанского района и 53-летняя женщина. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21099», двигался со стороны города Баксан в направлении Тырныауза. Осуществляя маневр разворота, допустил столкновение с газелью под управлением 30-летнего жителя Баксанского района. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. В настоящее время, движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме.