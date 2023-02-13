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Два человека погибли в результате ДТП в Терском районе

Два человека погибли в результате ДТП в Терском районе

13.02.2023 | 16:27
Три человека пострадали, двое погибли… Полицейские выясняют обстоятельства аварии в Терском районе, которая произошла сегодня днем в половине одиннадцатого, сообщили в Госавтоинспекции. Между селениями Терекское и Урожайное столкнулись сразу три автомобиля. В результате водитель “десятки” и его пассажир – 69-летняя женщина – скончались. Еще двоих и водителя “Приоры” с травмами доставили в лечебное учреждение. В микроавтобусе, который ехал по маршруту “Нальчик – Ново Хамидие”, никто не пострадал. На месте происшествия работали 6 специалистов регионального МЧС. Задействовали одну единицу техники.   https://t.me/vestikbr
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