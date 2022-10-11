home
Главная
>
Новости
>
Два человека погибли в результате ДТП в Эльбрусском районе

Два человека погибли в результате ДТП в Эльбрусском районе

11.10.2022 | 15:39
Авария с летальным исходом… Накануне вечером у села Эльбрус столкнулись две иномарки. Житель Терского района направлялся из Терскола в сторону Тырныауза. Навстречу ему ехал житель Эльбрусского района. Машины столкнулись. Терчанин не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в столб линии электропередачи. В результате происшествия водитель и пассажир “Фольксвагена”, молодые люди 29-ти лет, жители Терского района КБР, погибли от полученных травм на месте происшествия. Водитель “Тойоты”, 44-летний житель Эльбрусского района, доставлен в лечебное учреждение. Сотрудники Эльбрусского спасотряда устраняли последствия аварии. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных