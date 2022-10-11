Два человека погибли в результате ДТП в Эльбрусском районе

Авария с летальным исходом… Накануне вечером у села Эльбрус столкнулись две иномарки.
Житель Терского района направлялся из Терскола в сторону Тырныауза. Навстречу ему ехал житель Эльбрусского района. Машины столкнулись. Терчанин не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в столб линии электропередачи.
В результате происшествия водитель и пассажир “Фольксвагена”, молодые люди 29-ти лет, жители Терского района КБР, погибли от полученных травм на месте происшествия. Водитель “Тойоты”, 44-летний житель Эльбрусского района, доставлен в лечебное учреждение.
Сотрудники Эльбрусского спасотряда устраняли последствия аварии. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
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