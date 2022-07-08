Два человека погибли в результате ДТП в Баксанском районе

Травмы, несовместимые с жизнью получили два человека в результате ДТП… В Кабардино-Балкарии выясняются обстоятельства встречного столкновения автомобилей. Подробности сегодня сообщили в республиканском управлении ГИБДД.
Авария произошла накануне в 11 вечера на трассе “Кавказ” близ селения Куба-Таба. Столкнулись автомашины марок “ВАЗ” и “БМВ”. Управляли ими 61-летний житель Баксанского района и его же возраста житель Терского района с тремя пассажирами.
В результате несчастного случая водитель “шестерки” и его 55-летняя супруга получили травмы, несовместимые с жизнью. Здоровью других пассажиров ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
https://t.me/vestikbr