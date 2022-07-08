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Два человека погибли в результате ДТП в Баксанском районе

Два человека погибли в результате ДТП в Баксанском районе

08.07.2022 | 22:37
Травмы, несовместимые с жизнью получили два человека в результате ДТП… В Кабардино-Балкарии выясняются обстоятельства встречного столкновения автомобилей. Подробности сегодня сообщили в республиканском управлении ГИБДД. Авария произошла накануне в 11 вечера на трассе “Кавказ” близ селения Куба-Таба. Столкнулись автомашины марок “ВАЗ” и “БМВ”. Управляли ими 61-летний житель Баксанского района и его же возраста житель Терского района с тремя пассажирами. В результате несчастного случая водитель “шестерки” и его 55-летняя супруга получили травмы, несовместимые с жизнью. Здоровью других пассажиров ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе ГИБДД.   https://t.me/vestikbr
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