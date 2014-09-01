Два человека погибли в ДТП в Баксанском районе КБР





Два человека погибли, трое пострадали… Сегодня в Баксанском районе произошла крупная авария. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции. ДТП случилось в 9 утра на трассе «Кавказ». Неподалеку от села Псычох столкнулись сразу три авто: «Ауди», «Жигули» и «Лада-Калина». 60-летний водитель Калины и сидящая рядом женщина погибли. Еще один пассажир этой машины доставлен в лечебное учреждение. Медицинская помощь в стационаре потребовалась и водителю и пассажиру «семерки». Все они находятся в РКБ. Причины и обстоятельства аварии правоохранители продолжают выяснять.