Два человека погибли, четверо госпитализированы. Крупное ДТП с участием несовершеннолетних произошло на выезде из Нальчика — 2019.11.11





Случилось все накануне. (Видео: instagram/bezdtp_kbr/) На кадрах видно, что от столкновения машины превратились в груды металла. Подробности нам сообщили в республиканском ГИБДД.

В салоне «Приоры» находились двое несовершеннолетних. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Удалось спасти и водителя «Опеля» с пассажиром… Что послужило причиной аварии, правоохранителям только предстоит выяснить.