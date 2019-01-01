Два часа хорошего настроения… Накануне в Нальчике прошла Юниор-Лига КВН — 2019.11.28





На фестиваль съехались 12 молодежных команд из разных районов республики. Участникам нужно было показать несколько зарисовок: приветствие, разминку и музыкальное задание. Шутили на самые разные темы: от того, как проходят занятия в школе, до новых тенденций в моде. Автор проекта — Рустам Джантудуев. На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» за «Юниор Лига – КВН» молодой человек получил грант. Интересные шутки оценивало компетентное жюри. В итоге обладателями кубка фестиваля стали команды из Нальчика «Реальные пацаны» и «Не смешно».