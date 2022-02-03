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ДУМ КБР призывает верующих следовать санитарным нормам, введенным из-за коронавируса

ДУМ КБР призывает верующих следовать санитарным нормам, введенным из-за коронавируса

03.02.2022 | 16:00
Неукоснительно следовать санитарным нормам, введенным из-за коронавируса… С таким призывом к верующим обратились в Духовном управлении мусульман Кабардино-Балкарии. Среди правил посещения мечетей – надевать защитную маску, соблюдать социальную дистанцию, молиться только на своем коврике, воздерживаться от рукопожатий. Суннат-намазы рекомендовано проводить дома, а жителям старше 65 лет лучше пока воздержаться от посещения людных мест. Следовать ограничениям необходимо, чтобы и дальше прихожане имели возможность бывать в мечетях. Отдельная рекомендация – сократить число контактов во время похоронных церемоний, добавили в Духовном управлении мусульман республики. Руководители ДУМ постоянно дают наставления имамам, работающим в селах, о том, как нужно действовать в напряженной эпидемиологической обстановке.
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