ДУМ КБР отменило культурно-массовые мероприятия приуроченные к окончанию месяца Рамадан





В связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса и ещё не до конца снятыми ограничениями в республике не будет культурно-массовых мероприятий, приуроченных к окончанию месяца Рамадан. Такое решение принято на собрании раис-имамов, сообщается сегодня на сайте Духовного управления мусульман КБР. Ориентировочную дату Ураза-Байрам обозначили 13 мая. В этот день во всех мечетях Кабардино-Балкарии состоится праздничная молитва. При этом необходимо соблюсти все требования Роспотребнадзора. Прихожанам нужно прийти со своими ковриками, на входе должны быть дезинфицирующие средства, также обязателен масочный режим.