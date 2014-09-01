ДУМ КБР и Православное духовенство республики обратились к верующим в связи с эпидситуацией





С 19 июня в Кабардино-Балкарии из-за ухудшения эпидситуации под запретом деловые, спортивные, культурные, а также семейные мероприятия с участием более 50 человек. В связи ограничительными мерами Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии еще раз предупредило верующих о необходимости соблюдения новых правил посещения мечетей, введенных из-за пандемии коронавируса. В Духовном управлении также отмечают, что на траурных мероприятиях необходимо сократить время посещения для соболезнований, а жителям старше 65 и вовсе избегать таких процессий.

Проявить терпение и понимание, ограничить посещение храмов и соблюдать санитарные правила просят верующих и православные священники. Об этом говорил в проповеди на богослужении в честь праздника Троицы благочинный церквей Кабардино-Балкарии Валентин Бобылев.