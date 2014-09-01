Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии отмечает 30-летие





Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии отмечает 30-летие. В Нальчике сегодня организовали конференцию, посвященную юбилейной дате. Говорили о том, какой путь прошло мусульманское духовенство республики за это время, как управление взаимодействует с верующими, а также с представителями органов власти. Муфтий Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев представил краткий экскурс в историю: «Среди главных приоритетов ДУМ в начале 90-х годов было религиозное просвещение населения, потому особое внимание уделялось открытию и функционированию при мечетях начальных исламских воскресных школ, уже в 91-ом году в КБР было открыто первое медресе, а в 93 году школу переименовали в Исламский институт в городе Нальчике». Сегодня в городах и селах Кабардино-Балкарии работают мечети. Люди, которые хотят получить исламское образование, имеют возможность это сделать, не выезжая из республики. Во многом – это заслуга Духовного управления мусульман, отметили участники. На конференцию прибыли богословы из всех северокавказских республик. Они рассказали о том, как устроено межрегиональное сотрудничество в духовной сфере.