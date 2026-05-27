Курбан‑Байрам в КБР: намаз, жертвоприношение и праздничные угощения

Курман-Байрам для мусульман – один из главных исламских праздников. Утро верующие начинают с праздничного намаза. После совершают обряд жертвоприношения. Это одно из хозяйств в Нальчике, где продают овец. За несколько дней до начала праздника горожане выбирали себе жертвенное животное. Рекомендуемый возраст животного – от года, вес – подобротнее. От разницы в килограммах зависит и стоимость: в среднем, говорят продавцы, от 13 тысяч и выше. В первый день Курбан-Байрама на столах всевозможные угощения: плов, мясо, фрукты, лакумы да хычины. И, конечно же, сладости. К празднику готовится и нальчанка Фатима Ногмова. Проводят этот праздник обычно в окружении родных и близких. В дни Курбан-Байрама у мусульман принято поздравлять друг друга, дарить подарки и желать, чтобы Всевышний принял все их благие дела. В Духовном управлении мусульман региона подчеркивают, что больше всего Всевышнему важны искренность и преданность верующих. Особое внимание в эти дни рекомендуют уделить родителям.