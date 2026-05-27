Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Курбан‑Байрам в КБР: намаз, жертвоприношение и праздничные угощения

Курбан‑Байрам в КБР: намаз, жертвоприношение и праздничные угощения

27.05.2026 | 16:04
Курман-Байрам для мусульман – один из главных исламских праздников. Утро верующие начинают с праздничного намаза. После совершают обряд жертвоприношения. Это одно из хозяйств в Нальчике, где продают овец. За несколько дней до начала праздника горожане выбирали себе жертвенное животное. Рекомендуемый возраст животного – от года, вес – подобротнее. От разницы в килограммах зависит и стоимость: в среднем, говорят продавцы, от 13 тысяч и выше. В первый день Курбан-Байрама на столах всевозможные угощения: плов, мясо, фрукты, лакумы да хычины. И, конечно же, сладости. К празднику готовится и нальчанка Фатима Ногмова. Проводят этот праздник обычно в окружении родных и близких. В дни Курбан-Байрама у мусульман принято поздравлять друг друга, дарить подарки и желать, чтобы Всевышний принял все их благие дела. В Духовном управлении мусульман региона подчеркивают, что больше всего Всевышнему важны искренность и преданность верующих. Особое внимание в эти дни рекомендуют уделить родителям.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных