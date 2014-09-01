ДТП в Заюково не обошлось без жертв





Оперативники выясняют подробности ДТП со смертельным исходом в Баксанском районе, сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД. Авария произошла в Заюково сегодня, в полчетвертого вечера. 58-летний житель Баксана за рулем грузовика столкнулся на дороге с десяткой, затем выехал на встречную полосу, протаранил стену частного дома и повредил газопровод низкого давления. Водитель легковушки – 31-летний житель Тырныауза – погиб на месте. В сообщении говорится, что угрозы возгорания нет. Газ оперативно перекрыли, без голубого топлива пока остаются 3 абонемента, движение по дороге идет в штатном режиме.