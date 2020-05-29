ДТП в Дыгулыбгее: при столкновении трех автомашин погиб человек

Вечером 28 мая в с.п. Дыгулубгей Баксанского района Кабардино-Балкарии произошло ДТП: столкнулись сразу три автомобиля. Есть погибший, информирует пресс-служба республиканского управления МЧС.

Авария случилась около 18.00 на улице Баксанова. Столкнулись «Лада», грузовая «Газель» и иномарка. Пострадали двое. Водитель отечественного легкового автомобиля получил повреждения, несовместимые с жизнью. Второго человека – водителя иномарки – по предварительным данным, доставили в больницу с травмами средней тяжести. В ликвидации последствий участвовали 5 сотрудников МЧС, которые использовали одну спецмашину. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.