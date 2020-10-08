Дрифтеры установлены и понесут наказание

Инспекторы ГИБДД по Чегемскому району установили личности нарушителей дорожного движения, которые утроили массовое дрифт-шоу на автозаправочной станции в Нальчике.

Ими оказались жители нескольких муниципалитетов республики. Дела составлены в отношении аж 22-х водителей в возрасте от 19 до 36 лет. Ими совершено 25 правонарушений.

В ходе проведенного осмотра места происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы в нескольких метрах от проезжей части обнаружены и изъяты 6 металлических предметов серого цвета, похожих на гильзы. Экспертиза показала, что предметами являются стреляные гильзы от светозвуковых патронов для производства холостых выстрелов, которые не относятся к боеприпасам. Оружие, из которого производились выстрелы, относятся к охолощенному автомату Калашникова, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Как выяснилось, стрельбу устроил 22-х летний житель селения Алтуд. Ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а также конфискация оружия и патронов. Что касается остальных, их вину определит Чегемский суд. Все материалы туда уже направлены.