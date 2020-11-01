Древние люди, которые жили на территории современной Кабардино-Балкарии, начали делать орудия для охоты раньше, чем до этого считали ученые





Такую новость распространило ТАСС со ссылкой на Российский научный фонд. Исследователи изучили одну из древних стоянок – грот Сосруко, который находится на правом берегу Баксана вблизи Лашкуты на высоте 890 метров. В результате группа выяснила, что миниатюрные каменные орудия для охоты появились здесь у людей 10-12 тысяч лет назад – в конце палеолита. Раньше считали, что это произошло в эпоху мезолита – примерно на два тысячелетия позже. Ученые также выяснили, что через Эльбрус проходил важный миграционный путь. На территории Баксанского района известны три стоянки древних жителей – грот Сосруко, а также навесы Бадыноко и Псытуаже. Недалеко от них найдены места добычи кремня и обсидиана, из которых делали орудия для охоты и труда.