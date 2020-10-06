«Доступная среда» в действии

«Социальное такси» работает в Нальчике с 16-го года. Им могут воспользоваться участники Великой Отечественной, инвалиды всех групп, маломобильные граждане старше 75-ти.

«Если инвалид не может передвигаться, маломобильный, у нас такси с подъемником. Может на инвалидной коляске поднять и отвести его туда, куда ему удобно»,- рассказывает заведующая отделением Центра социального обслуживания населения в г.Нальчике Рима Натбиева.

В Центре социального обслуживания есть и диспетчерский центр видеотелефонной связи для инвалидов по слуху. Работает он круглосуточно. Специалисты общаются с подопечными на языке жестов. В Нальчике работает и кинотеатр для людей с ограничениями по здоровью. В нем около 20 мест. Зал оснащен всем необходимым оборудованием и открыт ежедневно.

Сегодня в Кабардино-Балкарии живут около 60 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. На защите их прав и интересов комплексная региональная программа «Доступная среда» стоит с 2015-го года.

«Многофункциональные кровати, подъемники для инвалидов, ванны, простыни,смартфоны, бумага по брайлю — все указанные технические средства реабилитации предоставляются в порядке очередности инвалидам, состоящим в регистре получателей, который ведёт Министерство труда и социальной защиты КБР»,- говорит Елена Шаваева, специалист министерства труда, занятости и социальной защиты КБР.

Помимо выдачи технических средств реабилитации, в республике увеличивают доступность для инвалидов общественных мест, социальных и культурных учреждений, спортивных комплексов. А специалисты, работающие в этой сфере, постоянно повышают квалификацию.