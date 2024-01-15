Дорожные службы КБР переведены на усиленный режим работы

В связи с погодными условиями дорожные службы республики сейчас переведены на усиленный режим работы. Как комментируют в профильном министерстве, специалисты круглосуточно трудятся над обеспечением безопасности на региональных трассах.
Проводятся мероприятия по расчистке проезжей части от снега, дорожное полотно обрабатывается смесью песка и соли. Для более эффективной обратной связи с населением в каждом районе определены ответственные сотрудники, к которым можно обратиться в случае необходимости. Контактная информация с фамилиями и номерами телефонов размещена на страницах Минтранса КБР и Центра управления регионом в телеграме.
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