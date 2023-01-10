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Дорожные службы Кабардино-Балкарии борются с последствиями непогоды

Дорожные службы Кабардино-Балкарии борются с последствиями непогоды

10.01.2023 | 15:45
Дорожные службы республики сейчас работают в усиленном режиме. Специалисты сегодня продолжают расчищать снежные наносы на трассах и подсыпать проезжую часть специальной смесью. Особое внимание и пешеходным зонам. Дороги очищают от снега и льда в основном рано утром и вечером, когда поток машин становится меньше. Сейчас идёт работа на участке трассы "Нальчик-Майский". Здесь чистят от наледи проезжую часть и обочины. В смене задействованы четыре спецмашины. Всего же, по информации Управления дорожного хозяйства, в эти дни в районах республики используют около 40 единиц техники.   https://t.me/vestikbr
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