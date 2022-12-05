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Дорожные службы Кабардино-Балкарии борются с гололедом

Дорожные службы Кабардино-Балкарии борются с гололедом

05.12.2022 | 10:33
Первые морозы, снег и… гололед на дорогах. Второй день специализированные службы ведут борьбу с последствиями непогоды в столице Кабардино-Балкарии и рай онах республики. Противогололедная подсыпка трасс началась накануне. На улицах Нальчика работали 5 машин, сообщили в Управлении дорожного хозяйства. Обрабатывают наиболее опасные участки – подъемы, спуски, автобусные остановки и повороты на светофорах. Из-за гололеда возрастает и травмоопасность для пешеходов. Потому нужно выбирать подходящую обувь и обходить особо обледеневшие участки тротуаров и дорог.   https://t.me/vestikbr
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