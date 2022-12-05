Дорожные службы Кабардино-Балкарии борются с гололедом

Первые морозы, снег и… гололед на дорогах. Второй день специализированные службы ведут борьбу с последствиями непогоды в столице Кабардино-Балкарии и рай онах республики.
Противогололедная подсыпка трасс началась накануне. На улицах Нальчика работали 5 машин, сообщили в Управлении дорожного хозяйства. Обрабатывают наиболее опасные участки – подъемы, спуски, автобусные остановки и повороты на светофорах.
Из-за гололеда возрастает и травмоопасность для пешеходов. Потому нужно выбирать подходящую обувь и обходить особо обледеневшие участки тротуаров и дорог.
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