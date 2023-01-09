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Дорожные службы Кабардино-Балкарии борются с гололедом

Дорожные службы Кабардино-Балкарии борются с гололедом

09.01.2023 | 15:39
Тёплые праздники сменились холодными рабочими буднями. И речь не о настроении, а о погоде. В регион вернулись морозы, снег и гололёд. Во время снегопада дорожные службы Кабардино-Балкарии работали в круглосуточном режиме. Чтобы обеспечить безопасное передвижение автомобилей, на региональные трассы выехали десятки спецмашин. Дорожники расчищают снег и проводят работы по подсыпке проезжей части пескосоляной смесью, которая эффективно уменьшает скольжение при гололедице. На дорогах Нальчика задействовано 9 единиц спецтехники. Без внимания не остаются и пешеходные зоны – ведутся работы по обработке тротуаров и остановок. Водителей просят быть острожными на дорогах и соблюдать скоростной режим.   https://t.me/vestikbr
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