Дорожные службы Кабардино-Балкарии борются с гололедом

Тёплые праздники сменились холодными рабочими буднями. И речь не о настроении, а о погоде. В регион вернулись морозы, снег и гололёд. Во время снегопада дорожные службы Кабардино-Балкарии работали в круглосуточном режиме.
Чтобы обеспечить безопасное передвижение автомобилей, на региональные трассы выехали десятки спецмашин. Дорожники расчищают снег и проводят работы по подсыпке проезжей части пескосоляной смесью, которая эффективно уменьшает скольжение при гололедице.
На дорогах Нальчика задействовано 9 единиц спецтехники. Без внимания не остаются и пешеходные зоны – ведутся работы по обработке тротуаров и остановок. Водителей просят быть острожными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
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