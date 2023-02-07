Дорожные службы Кабардино-Балкарии борются с гололедицей на дорогах и тротуарах

Накануне гололёд навёл блеск на асфальте. Сегодня погода проявила себя обильным снегопадом. Ситуацию на трассах контролируют республиканское Управление дорожного хозяйства и муниципальные власти, причём круглосуточно. Чтобы избежать негативных последствий гололёда, пользуются смесью из песка и соли. Посыпают ею асфальт.
Свою часть работы выполняют специалисты Росавтодора. За минувшие сутки на федеральных трассах в пределах Кабардино-Балкарии использовали примерно 1300 тонн смеси против гололеда. Задействовали при этом больше полусотни спецмашин.
Дорожники не только очищают проезжую часть от снега, борются с наледями и скользкостью, но и расчищают тротуары, посадочные площадки автобусных остановок, дорожные знаки, барьерные ограждения, светофоры и направляющие устройства. А также устраняют снежные обвалы на обочинах.
По данным Управления федеральных автодорог “Кавказ”, в республике нет участков, где движение было бы перекрыто. Передвигаться сейчас непросто не только водителям, но и пешеходам. Каждую зиму число тех, кто обращается к медикам с травмами из-за падения, увеличивается примерно в два раза. Такова статистика РКБ. Травматолог Аслан Шевлоков рассказал, что за эти два дня пациенты с тяжелыми повреждениями не поступали. Максимум – ушибы и ссадины.
В ближайшие дни температура может опуститься до минус 15. Синоптики также говорят о сильном снеге, в частности в горах. Улучшиться погода должна в конце этой недели.
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