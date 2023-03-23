Дорожную сеть республики восстанавливают на собственном сырье

Это дорога «Кенже-Каменка», подъезд к поселку Звездному. Ремонтировать участок начали в республике одним из первых в этом году. Вначале подрядчики снимают старое покрытие, затем выравнивают полотно и наносят верхний слой – из щебеночно-мастичной смеси. Работа идет быстро, в том числе потому, что все необходимые материалы производят в пределах Кабардино-Балкарии.
Щебень – основа асфальтобетона. Породу добывают в карьерах республики. Вначале ее дробят и только после запускают в работу – смешивают с битумом и различными добавками.
Температура в емкости для смешивания компонентов – 180 градусов. Процесс производства полностью автоматизирован. Для каждой дороги – в зависимости от транспортной нагрузки – свой рецепт. Составляют его в лаборатории Управления дорожного хозяйства республики. К примеру, для трасс между населенными пунктами щебень берут большего размера, для тех, что внутри городов и сел, – меньшего.
В щебеночно-мастичную смесь обязательно добавляют вещества, которые скрепляют асфальтобетон и продлевают сроки его использования. В данном случае это полимерные гранулы. Тоже отечественного производства.
При производстве также могут добавлять целлюлозу, резину, пластик… На один километр полотна толщиной в пять сантиметров уходит до 800 тонн щебеночно-мастичной смеси. При этом укладывать ее нужно только в горячем виде.
В час на заводе в Урванском районе изготавливают больше ста тонн асфальтобетона. В сутки – до тысячи тонн. Производство из отечественных материалов существенно снижает себестоимость готовой продукции. Кроме того, ускоряет процесс ремонта дорожной сети: доставка компонентов не зависит от внешних факторов.
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