Дорожники ведут восстановительные работы по ул.Осетинской в Нальчике

Здесь не только приведут в нормативное состояние проезжую часть, но и установят фонари, обновят тротуары и зеленую зону, а где необходимо – оборудуют места для парковки машин. Сейчас специалисты уводят электропровода под землю – работают по программе «Чистое небо». И это не весь перечень работ.
Подрядчики начали готовить основание под новый сквер, который появится прямо перед железнодорожным вокзалом. Сама же проезжая часть по Осетинской станет четырехполосной – на всём ее протяжении. Работы ведут по профильному нацпроекту. Завершить их и сдать дорогу в эксплуатацию планируют до начала октября.
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