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Дорожники ведут восстановительные работы по ул.Осетинской в Нальчике

Дорожники ведут восстановительные работы по ул.Осетинской в Нальчике

23.05.2023 | 10:46
Здесь не только приведут в нормативное состояние проезжую часть, но и установят фонари, обновят тротуары и зеленую зону, а где необходимо – оборудуют места для парковки машин. Сейчас специалисты уводят электропровода под землю – работают по программе «Чистое небо». И это не весь перечень работ. Подрядчики начали готовить основание под новый сквер, который появится прямо перед железнодорожным вокзалом. Сама же проезжая часть по Осетинской станет четырехполосной – на всём ее протяжении. Работы ведут по профильному нацпроекту. Завершить их и сдать дорогу в эксплуатацию планируют до начала октября.   https://t.me/vestikbr
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