Дорожники продолжают ликвидацию последствий подвижки грунта в Хасанье

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел сегодня совещание с руководителем Минтранса Асланом Дышековым и мэром Нальчика Таймуразом Ахоховым. Обсудили, что следует предпринять, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия подвижки грунта в верхней части Хасаньи.
ЧП произошло в ночь на первое марта на участке, прилегающем к ул.Аттоева. Никто, к счастью, не пострадал. По предварительным данным, почву размыла вода, которая образовалась от активного таяния снега, когда резко потеплело.
В комиссию входят сотрудники Минтранса, администрации Нальчика и МЧС. Руководитель региона поручил ответственным лицам восстановить территорию в кратчайшие сроки. Сейчас готовят необходимые документы. Специалисты укрепят грунт и создадут дренажную систему.
На ул.Аттоева сейчас реконструируют систему водоснабжения и строят канализационный коллектор. Протяженность обновляемых коммуникаций – примерно четыре километра. Около километра уже проложили.
Завершить работы планируют к маю, а после начнут капремонт дорожного полотна... Эта трасса связывает столицу республики и Черекский район. На участке, где произошла подвижка грунта, движение машин временно перекрыли.
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