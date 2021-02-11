Дорожники продолжают ремонтировать трассу, которая ведет к курорту Эльбрус





На сегодня работы завершены больше чем наполовину. Специалисты укрепляют участки, которые могут пострадать от размыва. Для этого они создают подпорные стены, состоящие из бетонных свай. Конструкции помещают на глубину до 18 метров. Принцип действия таков: специалисты бурят скважину, армируют ее металлом, а затем заливают бетонным раствором.

Дорожники трудятся сразу на четырех участках – в Тырныаузе, Нейтрино, Терсколе, а также на пути к Верхнему Баксану. Они идут с опережением графика, ежедневно выполняя объем работ, который в полтора раза больше запланированного. К концу года должны укрепить подпорными стенами примерно два десятка участков трассы. Их общая протяженность составит шесть километров.