Дорожники приступили к ремонту мостов через реку Баксан. — 2019.09.03

Это очередной этап реконструкции федеральной трассы «Прохладный – Баксан – Эльбрус», сообщают в пресс-службе профильного управления «Кавказ».
На объектах в селении Бедык и близ поселка Нейтрино восстановят опоры и пролетные строения, обновЯт проезжую часть и проведут берегоукрепительные работы. В ходе капремонта в Исламее разберут существующий мост, усилят фундаменты опор. Для защиты от подмыва откосы насыпи укрепят железобетонными подпорными стЕнами. Сейчас обустраиваются врЕменные дороги, по которым пойдет транспортный поток. Напомню, эта трасса является единственным путепроводом к всесезонному курорту «Приэльбусье». В 2018 году его посетили более полумиллиона туристов со всего мира. Ежедневно здесь проезжает порядка 5 тысяч автомобилей.

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