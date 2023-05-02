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Дорожники практически завершили капремонт участка автодороги «Нарткала-Кахун-Правоурванский»

Дорожники практически завершили капремонт участка автодороги «Нарткала-Кахун-Правоурванский»

02.05.2023 | 15:49
Сперва укладывают асфальт, а следом каток разравнивает и уплотняет его. Это уже второй – финальный слой. Подрядчики восстанавливают участок дороги в Урванском районе, который связывает Кахун и Псынабо. И практически завершили работу. Протяженность участка дороги «Нарткала-Кахун-Правоурванский», который сейчас ремонтируют, - около полутора километров. Трасса двухполосная. К восстановлению приступили в начале марта этого года. Дорожники обновляют в Урванском районе еще один участок – при въезде в Нарткалу. Здесь тоже создают уже верхний слой полотна. Подрядчики выполнили две трети работ. А в самой Нарткале на ул.Ахметова вдоль проезжей части ремонтируют тротуары, а на некоторых участках и создают зону для пешеходов. Здесь нужно пройти около километра. На ул.Ахметова отремонтируют также проезжую часть и остановочный комплекс. В целом в Урванском районе сейчас восстанавливают около шести километров дорог. Все работы идут по профильному нацпроекту. Их планируют завершить к началу лета.   https://t.me/vestikbr
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