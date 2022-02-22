Дорожники Кабардино-Балкарии завершили строительство временного моста через реку Чегем

Федеральная трасса Р-217 «Кавказ» соединяет Кабардино-Балкарию со Ставропольским краем и Северной Осетией. Дорога также является главной транспортной артерией, которая соединяет между собой практически все районы республики. Ежедневно по ней проезжает до 25 тысяч автомобилей. Мост через реку Чегем – один из основных участков федеральной трассы. 50-го года постройки, последний раз его ремонтировали 13 лет назад. Сооружение не справлялось с транспортным потоком и не отвечало нормативным требованиям. Дорожники уже полностью демонтировали старый путепровод. Сейчас ведутся подготовительные работы к установке нового. Основное внимание уделяют укреплению берегов. До недавнего времени машины в обе стороны двигались только на одной из частей моста. Это создавало километровые пробки. Чтобы разгрузить трассу и улучшить дорожное движение на период ремонта возвели временный путепровод. Временный мост установили по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Водители, которые ежедневно ездят по этой дороге, уже оценили преимущество нового сооружения. Капитальный ремонт моста подрядчики должны завершить до сентября этого года. Новый путепровод станет шире предыдущего на два метра. Чтобы защитить реку от загрязнения, на объекте установят очистные сооружения. Здесь уложат новое асфальтобетонное покрытие, переустроят линии электроосвещения. Для пешеходов обновят тротуар с перильным ограждением.