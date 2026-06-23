Дорожная отрасль Кабардино‑Балкарии празднует 100‑летний юбилей

3 объекта на федеральной сети — ключевые транспортные артерии, обеспечивающие связь региона с федеральной сетью автодорог;

23 региональных объекта - направленный на развитие межмуниципального сообщения и повышение транспортной доступности;

22 муниципальных объекта - имеющий важное значение для жителей городов и муниципальных районов республики;

52 объекта в городском округе Нальчик, где будет проводится самый масштабный объём дорожных работ.

100 лет дорожной отрасли Кабардино-Балкарии: 100 объектов — в честь векового юбилея. В 2026 году дорожная отрасль Кабардино-Балкарской Республики отмечает знаковую дату — 100 лет со дня своего основания. За этот век дорожники республики прошли большой путь: от первых километров грунтовых дорог до современной транспортной инфраструктуры, связывающей города, сёла и стратегически важные объекты региона. Юбилейный год стал символичным не только по дате, но и по масштабу выполняемых работ. В рамках реализации программы «100 лет — 100 объектов» в 2026 году на территории республики приводится в нормативное состояние 100 дорожных объектов. Из них:Столетний юбилей дорожной отрасли — это повод подвести итоги, сохранить лучшие традиции и уверенно смотреть в будущее. И символично, что именно в этот год Кабардино-Балкария реализует амбициозный проект «100 лет — 100 объектов», который станет важной вехой в истории дорожного развития региона.