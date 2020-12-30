Дорожная обстановка в КБР под контролем автоинспекторов

Безопасность в новогоднюю ночь – превыше всего. Это касается и водителей на дорогах. Рейды по выявлению пьяных нарушителей ПДД будут проводиться все праздничные дни. По результатам очередного мониторинга сотрудники ГИБДД выявили и отстранили от управления четырёх нетрезвых водителей, и столько же без прав. Двух водителей с признаками опьянения помогли задержать неравнодушные граждане. За управление транспортом в таком виде водителям придется оплатить штраф 30 тысяч рублей и распрощаться с водительскими правами на полтора-два года. А в случае рецидива наказание усугубляется вплоть до лишения свободы. Поэтому берегите себя и окружающих и не нарушайте правила дорожного движения, говорят автоинспекторы.