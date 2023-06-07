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Дорогу по улице Мовсисяна в Нальчике отремонтируют к концу сентября

Дорогу по улице Мовсисяна в Нальчике отремонтируют к концу сентября

07.06.2023 | 09:30
Протяженность трассы – почти два километра. Участок не только обновят, но и продлят. Объединение ул.Мовсисяна с Кабардинской замкнет периметр города в северо-восточном направлении. В результате здесь появится возможность выехать из Нальчика в сторону Урванского и Майского районов. К восстановлению полотна дорожники приступили прошлой осенью. Уже нанесли второй слой на протяжении полутора километров по одной из полос. Всего слоев будет три. Суммарная толщина покрытия – 17 см. Вдоль трассы установят новые фонари и дорожные знаки, а также смонтируют дождевую канализацию. Конструкции будут особо укрепленными, чтобы большегрузы своим весом не могли повредить их. Сейчас специалист ждут, когда наступит сухая погода, чтобы вернуться к созданию дорожного полотна. Все работы проводят в рамках профильного нацпроекта. Завершить их планируют в конце сентября.   https://t.me/vestikbr
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