Дорогу по улице Мовсисяна в Нальчике отремонтируют к концу сентября

Протяженность трассы – почти два километра.
Участок не только обновят, но и продлят. Объединение ул.Мовсисяна с Кабардинской замкнет периметр города в северо-восточном направлении. В результате здесь появится возможность выехать из Нальчика в сторону Урванского и Майского районов.
К восстановлению полотна дорожники приступили прошлой осенью. Уже нанесли второй слой на протяжении полутора километров по одной из полос. Всего слоев будет три.
Суммарная толщина покрытия – 17 см. Вдоль трассы установят новые фонари и дорожные знаки, а также смонтируют дождевую канализацию. Конструкции будут особо укрепленными, чтобы большегрузы своим весом не могли повредить их.
Сейчас специалист ждут, когда наступит сухая погода, чтобы вернуться к созданию дорожного полотна. Все работы проводят в рамках профильного нацпроекта. Завершить их планируют в конце сентября.
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