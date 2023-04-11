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Дорога к Тырныаузскому вольфрамо-молибденовому комбинату практически готова

Дорога к Тырныаузскому вольфрамо-молибденовому комбинату практически готова

11.04.2023 | 15:50
Территория уже готова к строительству: старые постройки снесли, разровняли поверхность. Все это сделали сразу, как только проложили дорогу. Основа – гравий, чтобы большегрузы могли ездить в том числе в гололед. Сейчас подрядчики укладывают специальную сетку. Она защитит кюветы от воздействия дождя. 11 км серпантина. Большую часть строили с нуля. Да и тот участок, что действовал в прежние времена, пришлось восстанавливать практически заново. Дорогу расширили, в отдельных местах – до шести метров. Увеличили и радиус поворотов. Там, где грунт может осыпаться, установили ограждения из бетона, а также из металлических сеток с камнями. Они свободно пропускают воду, но удерживают более плотные частицы. Сейчас задача – обезопасить полотно от вод подземных. Потоки направят с дороги в бетонные лотки… Вдоль трассы уже проложили электропровода, причем под землей, чтобы не мешали движению. Фонари – светодиодные, с длительным сроком службы. На отдельных участках установили блочные трансформаторные подстанции. Строительство завершили на 85 процентов. Как только дорогу сдадут в эксплуатацию, повезут технику для возведения самой обогатительной фабрики. Вдоль дороги обустроили площадки промежуточного складирования, их ещё называют перехватывающие. Здесь при необходимости машины могут остановиться, выгрузить строительные материалы или перегрузить их в другой транспорт. Уже готов и штаб строительства. Двухэтажное здание. Отсюда будут следить за ходом работ. Проект по возобновлению добычи и переработки вольфрама в Кабардино-Балкарии – стратегический, причем для всей страны. Вольфрам используют в машино- и станкостроении, оборонной промышленности.   https://t.me/vestikbr
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